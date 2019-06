Außerirdische landen im Familienfreizeitpark - LEGOLAND feiert zum ersten Mal die Space Days-Kostümwettbewerb für Kinder und angehende Astronautin im Kino

Mars-Lander, Raketen und Ufos: Alle zehn Themenbereiche des Parks werden während der LEGOLAND Space Days dem Motto entsprechend geschmückt sein, damit die Besucher direkt zu ihrem eigenen Raumfahrt-Abenteuer abheben können. Im MINILAND etwa werden die Mitglieder der deutschsprachigen Plattform für LEGO Fans, Imperium der Steine, beeindruckende Space-Modelle in Originalgröße aufbauen. Wem es da in den Fingern kribbelt, der kann in der großen LEGO Bauaktion alles bauen, was ihm zum Thema Weltraum in den Sinn kommt.„Die Raumfahrt ist in aller Munde“, sagt die LEGOLAND Deutschland Geschäftsführerin Manuela Stone. „Vor ein paar Monaten erst hat uns der deutsche Astronaut Alexander Gerst fast täglich mit spannenden Grußbotschaften von der Internationalen Raumstation ISS begleitet. In diesen Minuten bereiten sich zwei Forscherinnen darauf vor, als erste deutsche Astronautinnen in der Geschichte der Raumfahrt ins All zu reisen. Die Sterne scheinen so nah wie nie zuvor zu sein, und wir wollen besonders unsere kleinen Gäste ermutigen, weiter nach ihnen zu greifen.“Kostümwettbewerb für Kinder und angehende Astronautin im KinoBei den Space Days werden jedoch nicht nur reale Weltraumreisende im Mittelpunkt stehen. Auch kleine Science-Fiction-Fans können sich im Park in ihren Space-Outfits präsentieren. Die ausgefallensten, buntesten oder „außerirdischsten“ Looks werden von einer Jury aus Weltraum-Kostüm-Experten prämiert. Außerdem können Gäste Filmrequisiten und Filmsets der beliebtesten Sci-Fi-Blockbuster und Kult-Serien bestaunen.Neben weiteren Abgesandten aus dem All ist auch die Astrophysikerin Dr. Suzanna Randall virtuell zu Gast im LEGOLAND Deutschland. Randall hat es in einem anspruchsvollen Auswahlverfahren der Privatinitiative „Die Astronautin“ unter die besten Zwei geschafft und bereitet sich gerade auf eine Weltraum-Mission vor. Sie wird den LEGOLAND Gästen verraten, wie man im Weltall das stille Örtchen aufsucht und warum sie keine Angst hat, im All auf Außerirdische zu treffen.