Aktionen rund um die THE LEGO MOVIE™ 2 Helden im LEGOLAND Deutschland

Fünf Jahre nach dem Erfolg des beliebten, ersten Filmteils läuft es in Steinstadt weit weniger super. Erneut müssen die LEGO Helden all ihren Mut zusammennehmen, um ihre Heimat vor den LEGO DUPLO® Invasoren aus dem All zu retten, die die LEGO Welt schneller zerstören als man sie wieder aufbauen kann. An dem Eventwochenende haben die Gäste des Parks die Gelegenheit, die Film-Stars Emmet, Lucy und erstmals auch Sweet Mischmasch persönlich zu treffen und mit ihnen sensationelle Erinnerungsfotos zu machen. Emmets Freundin Lucy ist auch auf dem limitierten Sonderstein verewigt, der während der LEGO MOVIE Days an alle Besucher verteilt wird.Filmemacher-Workshop mit dem LEGO Movie Maker Set sowie große Minifiguren Tauschbörse und exklusive Bauaktionen2 Um den Film-Event-Charakter der LEGO MOVIE Days noch zu unterstreichen, bietet der Park seinen Gästen die Chance, sich selbst einmal hinter der Handykamera auszuprobieren. Im LEGO MINDSTORMS Center direkt im Park können die Regisseure in spe im kostenlosen LEGO Movie Maker Workshop ihren eigenen, spannenden LEGO MOVIE 2 drehen. Auch das Drehbuch und die Filmkulisse entwerfen die Gäste dabei eigenständig. Bei Bedarf steht das LEGO Team beim Bau der einzelnen Szenen zur Seite. Während des Event-Wochenendes können LEGO Fans und Filmfreunde außerdem an exklusiven Bauaktionen rund um das Thema THE LEGO MOVIE 2 teilnehmen.Wer das perfekte Event-Erinnerungsstück ergattern will, kann die große LEGO Minifiguren-Tauschbörse ideal nutzen, um sich von den LEGOLAND Mitarbeitern besondere Raritäten oder heißersehnte Lieblingsfiguren aus der limitierten LEGO Filmserie zu „ertauschen“. Dazu einfach eine eigene Minifigur zum Tausch mit in den Park bringen.Neben den Kinohelden wird im LEGOLAND Deutschland auch die LEGO MOVIE 2 Filmkulisse ins Scheinwerferlicht gerückt: In der Miniaturausstellung „THE LEGO®MOVIE™ 2 Experience – Das Filmset“ präsentiert der Park originalgetreu nachgebaute Modelle von Lucy und Emmets Heimat Apokalypstadt.In Zusammenarbeit mit Warner Bros. Entertainment haben die Modellbauer aus über 62.000 LEGO Steinen beeindruckende Bauwerke des Kinohits nachgestellt.