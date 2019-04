Abenteuer im Alten Ägypten: Hardy Krüger junior geht mit Familie auf Schatzjagd

UND HIER NOCH EIN OFFIZIELLER PRESSEBERICHT DES LEGOLANDS:





Mit einer großen Eröffnungsshow vor dem LAND DER PHARAONEN-Portal, durch die der KiKA- und kabel-eins-Moderator Tommy Scheel führte, startete das LEGOLAND Deutschland Resort am Samstag in die neue Saison. Wie es sich für einen Abenteurer gehört, erschien Stargast Hardy Krüger junior dazu im Entdecker-Outfit. Der Schauspieler war extra aus Dresden angereist, um den neuen, zehnten Themenbereich im LEGOLAND Deutschland Resort zu erkunden. Und er hatte tatkräftige Unterstützung mitgebracht: Ehefrau Alice und die Kinder Layla, Tamino, Vinas, Theo und Dario waren ebenfalls mit nach Günzburg gekommen.Los ging das Abenteuer, bei dem die Krügers von der LEGOLAND-Entdeckerin Elena begleitet wurden, mit der neuen Fahrtattraktion „Pyramiden Rallye“. Hier musste der Schauspieler erstmal die Ärmel hochkrempeln und pumpen, pumpen, pumpen. Denn sein roter Geländewagen war nur durch bloßen Einsatz von Muskelkraft fortzubewegen. Gleich für zwei Fahrzeuge konnten die Krügers Teams aufbieten. Somit entbrannte ein munterer Familien-Wettkampf, in dem es darum ging, das von Pharao Amset-Ra gelegte Feuer am Pyramideneingang zu überwinden und die wertvollen Schätze zu retten, mit denen sich der zwielichtige Herrscher in den imposanten Tempelbauten im LAND DER PHARAONEN verschanzt hatte.Die Familie hatte sichtlich Spaß. Hardy Krüger junior kommentierte: „Das Alte Ägypten hat mich eh schon immer interessiert, die ,Pyramiden Rallye‘ war aber für uns alle ein besonderes Erlebnis. Bei der Rettung des Schatzes mussten wir uns mächtig ins Zeug legen und haben letztlich gezeigt, was man mit guter Teamarbeit erreichen kann.“ Während des anschließenden Rundgangs durch den Park genoss die Abenteurer-Familie die unterschiedlichen Themenwelten von LEGOLAND Deutschland.