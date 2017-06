3. Bohlenwegfeschdle im Leipheimer Donaumoos

Die Arbeitsgemeinschaft Schwäbisches Donaumoos e.V. (ARGE Donau­moos) hatte zum „3. Bohlenweg-Feschdle“ eingeladen. Zahlreiche Radler und Wanderer nutzen die Gelegenheit zu einem Spaziergang mit Leipheims Bürgermeister Christian Konrad, Geschäftsführer der ARGE Donaumoos Dr. Ulrich Mäck und Mitarbeiterin Anja Schuhman. Dabei erfuhren die Teilnehmer unter anderem, was eine Ökokonto-Fläche ist und wofür man diese braucht. Die Ökokontoflächen der Stadt Leipheim liegen am Rande des Naturschutzgebietes und werden naturnah bewirtschaftet. Wird in Leipheim gebaut, so können diese als Ausgleichsflächen verwendet werden. Von den Ökokontoflächen nahe des Schafstalls ging es gemeinsam zum Bohlenweg vorbei an weidenden Hochlandrindern, die neben Wasserbüffeln ebenfalls auch zur Beweidung der Ökokontoflächen eingesetzt werden.Darüberhinaus hatten die Gäste des Bohlenwegfeschdles die Gelegenheit am Bohlenweg zu „Tümpeln“ und gemeinsam mit Dr. Monika Briechle-Mäck zu erforschen, was genau im Eimer landete. Am ­Beobachtungsturm stand Ornithologe Raphael Rehm den Ausflüglern mit fachkundigem Auge zur Seite. Anja Schuhmann wanderte gemeinsam mit Interessierten zu den blühenden Ökokontoflächen und erklärte, was dort gerade blüht.Zum Verweilen lud der Dorfladen Riedheim und das Team des Heimat- und Bauernkriegsmuseum Blaue Ente am Schafstall ein. Kühle Getränke, Kuchen und Semmeln standen hier ebenfalls wie zahlreiche Informationen rund um das Moos und die Projekte der Arbeitsgemeinschaft Schwäbisches Donaumoos parat.„Das Moor in der Kiste“ durften sich kleine Entdecker basteln und mit nach Hause nehmen.„Schön zu sehen, dass sich unser Naturerlebnisweg Leipheimer Moos großer Beliebtheit erfreut“, so Dr. Ulrich Mäck. Natürlich kann dieser jederzeit bewandert werden. Weitere Infos dazu unter www.arge-donaumoos.de