2.500 Kinder stürmen am kommenden Sonntag das Ravensburger Spieleland- Anita& Alexandra Hoffmann live im Park .

Das Ravensburger Spieleland feiert in dieser Saison seinen 20. Geburtstag, Radio 7 wird 2018 bereits 30 Jahre alt. Ein Grund aus dem bereits zum dritten Mal stattfindenden Radio 7 Drachenkindertag eine große Geburtstagsparty zu machen. Gemeinsam wurden 2.500 Tickets für das Ravensburger Spieleland an Drachenkinder und ihre Familien kostenlos ausgegeben. Der Tag selbst wird in diesem Jahr von Gerlinde Kretschmann, der neuen Schirmherrin der Radio 7 Drachenkinder, eröffnet.

Weiter geht es um 13 Uhr mit einer Autogrammstunde von Johannes Haller, bekannt aus den TV-Serien „Die Bachelorette“ und „Bachelor in Paradise“. Als neuer Botschafter der Radio 7 Drachenkinder können Besucher ihn im Trickfilmstudio mit Käpt´n Blaubär & seinen Freunden live erleben. Ab 14 Uhr dürfen sich die Besucher dann auf die beiden Sängerinnen Anita und Alexandra Hofmann freuen. In einem halbstündigen Workshop können kleine Gäste etwas Bühnenluft schnuppern. Ob Bodypercussion, Becherworkshop, kleine Tanzparts, Gesangseinlagen oder verschiedene Instrumente – die kleinen Besucher lernen alles, was den anschließenden gemeinsamen Auftritt zu einer außergewöhnlichen Show werden lässt. Und die Kinder werden zusammen mit Anita und Alexandra Hofmann zu echten Designern. Mit viel Farbe dürfen sie die Outfits bemalen, die die Schwestern anschließend auf der Bühne tragen. Auf alle Mitwirkende wartet noch ein ganz besonderer Abschluss: Das gemeinsame Bild, welches bei einem kleinen Fotoshooting entsteht, kommt in das nächste CD-Cover der Hofmann-Schwestern.Ab 15 Uhr gibt es dann ein Mini-Konzert der beiden Schwestern zusammen mit den Kindern. Gäste freuen sich auf eine Mischung aus eigenen Songs und aktuellen Pop-Songs sowie Kinderliedern. Als weitere besondere Aktion können alle Parkbesucher die verschiedenen Alltagssituationen der Radio 7 Drachenkinder nachempfinden. Bei einer Parkrallye warten ein Sinnesparcours mit Gebärdensprache und Blindenstation sowie das Rollstuhlbasketball auf die kleinen und großen Besucher.