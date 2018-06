201. Leipheimer Kinderfest Jahrhunderte alte Tradition und der größte Biergarten Schwabens

Seit 201 Jahren stellt das Kinderfest den jährlichen Höhepunkt des städtischen Lebens in Leipheim dar. In diesem Jahr wird vom 7. bis 9. Juli gefeiert. Ein Freudenfest für die Leipheimer Kinder, die dem Fest mit traditionellen Sprüchen und Tänzen den Rahmen geben, aber auch für all jene, die im größten Biergarten Schwabens Schmankerl und Bier genießen und von unterschiedlichen Musikkapellen und Bands unterhalten werden wollen.

Im April des Jahres 1815 brach der Vulkan Tambora auf der indonesischen Insel Sumbava aus. Neben zehntausenden Todesopfern vor Ort hatte der Vulkanausbruch aber noch viel mehr Opfer auf der ganzen Welt zur Folge: Das vom Vulkan ausgeworfene Material bewirkte globale Klimaveränderungen vor allem in Nordamerika und Europa. Es kam 1816 zum „Jahr ohne Sommer“: Missernten, die gestiegene Sterblichkeit unter Nutztieren, erhöhte Getreidepreise und schließlich auch noch Überschwemmungen bis ins Jahr 1817 hinein verursachten die schlimmste Hungersnot des 19. Jahrhunderts.1817 etablierte sich ein neuer Brauch in den betroffenen Gebieten. Denn statt wie sonst die letzte Ernte mit einem „Erntedankfest“ zu feiern, wurde 1817 der erste Erntewagen bejubelt. Seit 201 Jahren gehört das aus diesem Erntefest entstandene Kinderfest nun zu Leipheim. Schule, Kirchen, Stadtverwaltung sowie viele Ehrenamtliche bereiten seit Monaten ein vielfältiges Programm für alle Leipheimer und die vielen Gäste aus der Umgebung vor. Viele Leipheimer, die schon lange nicht mehr hier leben, kehren an diesem Tag in ihre Geburtsstadt zurück, wie Bürgermeister Christian Konrad betont: „Das Kinderfest ist für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt ein jährliches wiederkehrendes Bekenntnis zu unserer städtischen Geschichte und zu unserer bayerisch-schwäbischen Heimatstadt, auf die wir Leipheimer stolz sind. Die Sehnsucht nach Heimat wird auch dadurch sichtbar, dass in der heutigen Zeit der zunehmenden Globalisierung, wo viele Menschen beruflich oder auch schulisch oftmals in der ganzen Welt unterwegs sind, gerade am Kinderfest in den Ort zurückzukehren, in dem sie aufgewachsen und zur Schule gegangen sind und wo Freunde und Bekannte wohnen.“ Aber nicht nur Leipheimer freuen sich auf dieses großartige Fest. Auch zahlreiche Gäste aus nah und fern besuchen unser traditionsreiches Fest um gemeinsam zu feiern. Ohne den wahren Sinn und die Geschichte des Festes aber außer Acht zu lassen. Denn stark verändern will man das Fest nicht. Schon im Kinderfestspruch von 1949 heißt es: „Da braucht man nicht viel äußeren Tand und großes Gepränge, aber dankbare Herzen, die sich freuen können an diesem Tag.“Für Kinderfest-Anhänger beginnt seit einigen Jahren das Kinderfest nicht mit dem Anstich, sondern mit der Abendserenade im Schlosshof am Abend vor dem Kinderfest. Auch in diesem Jahr haben sich die Stadtkapelle, die Chorgemeinschaft mit all ihren Abteilungen und der Posaunenchor zusammengetan, um am 6. Juli ab 19 Uhr alle auf das Fest einzustimmen.Richtig los geht es beim Kinderfest aber mit dem Dankgottesdienst am Samstag um 14 Uhr. Danach darf Bürgermeister Christian Konrad zu den Klängen der Stadtkapelle Leipheim nach dem Anstich das erste Bier an die Leipheimer Bürger und Bürgerinnen ausschenken – diesmal gestiftet vom Leipheimer HirschbräuFreitag, 06. Juli 2018Samstag, 07. Juli 2018 – FamilientagSonntag, 08. Juli 2018Montag, 9. Juli 2018Uhrzeit 19.00 Festauftakt „Abendserenade“ im Schlosshof mit Leipheimer Musikgruppen und der StadtkapelleUhrzeit14.00 Dankgottesdienst auf dem Festplatz in den Donauauen mit den Kinderchören 15.00 Bieranstich auf dem Festplatz15.00 – 17.45 Unterhaltungsmusik mit der Stadtkapelle Leipheim 15.00 – 19.00 Familiennachmittag:Preisermäßigung bei Fahrgeschäften u. Limoverkauf 15.30 – 20.00 Kinderzeltle Wie zu Omas Zeiten: Kreativ und aktiv werden auf dem Kinderfest!17.00 – 20.00 Clownin Resli (Ballonkünstlerin) ist da!Uhrzeit 6.00 – 9.00 Weckruf durch die Stadtkapelle Leipheimab 10.30 Festplatzbetrieb11.00 Festgottesdienste in der St.-Veits-Kirche und der St.-Paulus-Kircheab 12.15 Festzug von der Schule zum Festplatzca. 12.45 Kinderfestspruch auf dem Festplatzca. 13.15 – Festspiele/Tänze der Schüler auf dem Sportplatz ca. 14.45 (Riedheimer Straße) Programmfolge der Tänze1. Klassen: Donnawedda (Voxxclub)2. Klassen: Bester Sommer (Lina Larissa Strahl)3. Klassen: Autoscooter4. Klassen: Ein Hoch auf uns (Andreas Bourani)5. Klassen: Sorry (Justin Bieber)6. Klassen: Colors (Jason Derulo)Tanz-AG: Nimm die Beine in die Hand (Die Zipfelbuben)7. u. 8. Klassen: SchnitterreigenUhrzeit ab 12.00 Festplatzbetrieb14.00 Festzug von der Schule über Kirchstraße, Stadtberg, zum Festplatz / Kinderfestspruch / Wiederholung der Festspiele auf dem Sportplatz Danach Geschicklichkeitsspiele auf dem Festplatz für die Leipheimer Schulkinder!15.30 – 20.00 Kinderzeltle Wie zu Omas Zeiten: Kreativ und aktiv werden auf dem Kinderfest!15.30 – 18.30 Kinderschminken mit Margit Musil16.15 Puppenspieler Thomas Fischer „Kasperle und die gestohlene Prinzessin“ 17.30 Puppenspieler Thomas Fischer „Kasperle in Afrika“ bis 18.30 Unterhaltungsmusik mit der Stadtkapelle Leipheim 19.30 – 22.30 Unterhaltungsmusik mit der Stadtkapelle Nieder- stotzingen 23.00 Ende des Festplatzbetriebes (24.00 Uhr Ende des Betriebes im Barzelt)Uhrzeit 20.00 – 24.00 Unterhaltungsmusik mit „Bergluft“1.00 Ende des Festplatz- betriebes (2.00 Uhr Ende des Betriebes im Barzelt)Aufstellung Umzüge Stadträte und Ehrengäste: Sonntag, 12.15 Uhr an der Schule, JahnwegMontag, 14.00 Uhr an der Schule, Jahnweg Teilnehmer: Treffpunkt jeweils an der Schule, Jahnweg Abendandacht: SchlosshofBustransfer: 1,00 € / Fahrt (von Gewerbetreibenden des Kinderfestes für Sie organisiert) Fahrplan siehe: www.kinderfest-leipheim.de