Unter dem Motto "Ehrenamt trifft Menschen: Informieren – Inspirieren – Engagieren" findet am Sonntag, 24. September 2017 von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr im Forum am Hofgarten die erste Ehrenamtsmesse im Landkreis Günzburg statt. Organisiert wird die Ehrenamtsmesse vom Freiwilligenzentrum STELLWERK, der Kommunalen Jugendarbeit und dem Kreisjugendring Günzburg.



Vereine, Initiativen, Selbsthilfegruppen und Organisationen haben dort die Möglichkeit, sich und ihre Arbeit zu präsentieren. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich ganz unverbindlich über die unterschiedlichen Felder der ehrenamtlichen Arbeit informieren. "Wir wollen die ganze Vielfalt des Ehrenamts und des Vereinswesen aufzeigen", sagt Inge Schmidt, Leiterin des Freiwilligenzentrums STELLWERK. "Ehrenamt hat viele Gesichter, doch sehr viel dieser guten Arbeit wird von der Öffentlichkeit gar nicht angemessen registriert. Wir möchten das bestehende Engagement einer breiten Öffentlichkeit bekannt machen, neue Aktive werben und mit Fachvorträgen bereits Engagierte unterstützen und informieren."



Sind Sie für einen Verein, eine Initiative, eine Selbsthilfegruppe oder eine Organisationen tätig? Sie möchten sich, Ihre Einrichtung und Ihre Arbeit präsentieren? Sie sind auf der Suche nach Ehrenamtlichen für Ihre Einrichtung? Die Ehrenamtsmesse stellt hierfür die ideale Plattform dar.



Melden Sie sich jetzt zur 1. Ehrenamtsmesse im Landkreis Günzburg an!



Kontakt:

Freiwilligenzentrum STELLWERK

Tel.: 08221 - 930 10 10

Email wagner@fz-stellwerk.de