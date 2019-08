Videoüberwachung für noch mehr Sicherheit am Günzburger Bahnhof

„Wir reagieren auf den Handlungsbedarf, der aus der signifikanten Erhöhung an Sicherheitsstörungen entstand und ergreifen verschiedene Maßnahmen. Neben der verstärkten Präsenz von Polizei und Sicherheitswacht gehört auch das im Herbst 2018 eingeführte Alkoholverbot dazu“, erklärt Oberbürgermeister Gerhard Jauernig, der sich in den letzten Monaten massiv für die Einführung der Videoüberwachung an dieser Stelle eingesetzt hat. Die Erfahrung zeige, so Jauernig, dass überall da, wo an Bahnhöfen Videoüberwachung installiert wurde, die Anzahl der Delikte sank und die Anzahl der aufgeklärten Straftaten stieg.Für die Sicherheit am Bahnhof gehen die Stadt Günzburg und der Betreiber der Mobilitätsdrehscheibe, das Busunternehmen BBS, eine Partnerschaft ein. Die Stadt Günzburg trägt die Investitionskosten. Der Betrieb obliegt dem angesiedelten Busunternehmen BBS. Die Überwachungskameras fangen den Bereich des Bahnhofsvorplatzes genauso ein wie die Mobilitätsdrehscheibe, bzw. den Busbahnhof. Die Polizeiinspektion Günzburg und die Stadt Günzburg erhalten zur Strafverfolgung Zugriff auf die Aufzeichnungen der Videoüberwachung.