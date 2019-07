Landesfeuerwehrverband Bayern erhält vom Freistaat 275.000 Euro für Kampagne zur Mitglieder- und Nachwuchsgewinnung - Seit 2011 rund 2,5 Millionen Euro Fördergelder geflossen

Der Landesfeuerwehrverband wird die neue Kampagne im Rahmen seiner Landesverbandsversammlung Ende September starten. „Wir brauchen in den Feuerwehren jede Hand, die zupackt. Mir persönlich liegt besonders am Herzen, dass wir eine starke junge Generation in den Feuerwehren haben – als solides Fundament für die Zukunft", sagte der Minister. "Mit der staatlichen Unterstützung der Kampagnen des LFV tragen wir hierzu wesentlich mit bei."