Kriminalpolizei und VR-Bank Neu-Ulm veranstalten öffentliches Sicherheitsforum am 4.11.2019 im Edwin- Scharff Haus

Betrugsfälle in der Region nehmen zu – Experten zeigen, wie sich jeder besser schützen kann



„Achtung Falle: Betrügern auf der Spur“ – unter diesem Motto findet am

Montag, 4.11.2019 um 19.00 Uhr das 1. Sicherheitsforum der Kriminalpolizei

inspektion Neu-Ulm und der Nachbarschaftsbank VR-Bank Neu-Ulm im Edwin

Scharff-Haus in Neu-Ulm statt.

„Wie auch die Kriminalpolizei können wir vonseiten der Bank bestätigen, dass die

Zahl der Betrugsversuche immer weiter steigt“, erklärt Steffen Fromm, Vorstand

der VR-Bank Neu-Ulm. Fast täglich werden Bürgerinnen und Bürger zu Opfern von

dreisten Betrügern, die sich beispielsweise als Polizeibeamte, Enkel oder Gewinn

vermittler ausgeben.

Durch raffinierte Betrugsmaschen über das Telefon, frag

würdige Kaffeefahrten oder Phishingfälle mittels E-Mail werden gutgläubige,

meist ältere Menschen um hohe Geldbeträge oder Sachvermögen betrogen.

„Uns geht es darum, die Sensibilität zu erhöhen, um gewisse Vorgänge zu

erkennen oder zu hinterfragen. Unsere Erfahrungen zeigen, dass es jeden treffen

kann. Umso wichtiger ist es, die breite Öffentlichkeit über gängige Betrugs

maschen zu informieren und aufzuzeigen, wie man sich besser davor schützen

kann“, führt Fromm weiter aus. Der für die elektronischen Bankdienstleistungen

verantwortliche Fachvorstand freut sich, dass die VR-Bank in Kriminaloberkom

missar Mark Schmid, der Fachberater für Kriminalprävention ist, einen ausgewie

senen Fachmann für das Sicherheitsforum gewinnen konnte.

Freier Eintritt im Edwin-Scharff-Haus – Ticketreservierung online

Die Veranstaltung ist öffentlich und der Eintritt frei. Um besser planen zu können,

bittet die VR-Bank alle Interessierten darum, sich vorab ein kostenfreies Ticket

www.vrnu.de/infoforum zu reservieren .

