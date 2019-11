Anzeige

Feuerwehr-Sirenenprobe am kommenden Samstag

Am Samstag, 30. November 2019, werden wieder alle Feuerwehr-Alarmsirenen im gesamten Landkreis auf ihre Funktionsfähigkeit getestet. Die Alarme ertönen hierzu ab 11:30 Uhr im Inspektionsbereich Krumbach, anschließend im Inspektionsbereich Burgau und danach im Inspektionsbereich Günzburg. Mängel an den Sirenen oder den Lautsprecheranlagen im Feuerwehrgerätehaus sollen vom Kommandant oder einem Beauftragten zwischen 11:30 Uhr und 13:00 Uhr unter Telefon 08221/95-283 gemeldet werden. Zusätzlich wird der Hinweis auf den Probealarm auch in der Bürgerinfo & Warnapp BiWAPP erscheinen.

