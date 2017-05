Großweil : Kreutalm |

25.05.2017 bis 28.05.2017

Bergmarkt auf der Alm

Unser Bergmarkt auf der Alm findet dieses Jahr zum ersten Mal statt: 800 m hoch gelegen auf einem herrlichen Gelände, 200 m oberhalb des Feilichtmuseums Glentleiten, vor der bekannten Kreut Alm, mit einem atemberaubenden Blick auf den Kochelsee! Auf diesem neuen, sehr attraktiven Markt bieten ca. 50 Künstler, Kunsthandwerker und Aussteller modernes und traditionelles, außergewöhnliches und edles Kunsthandwerk an:

Keramiken in eigenwilligen Formen ebenso wie Skulpturen aus Metall oder Unikate aus Glas, Leder, Stoff, Papier, Holz und Stein; Vielfalt und einzigartiges Design bei Kleidung und Taschen, Schmuck, Wohn- und Gartenaccessoires, Dirndl und Trachten, exklusive Loden- und Cashmeremode alles handgemacht in Bayern. Eine ganz besondere Auswahl wie z. B. Honig, Weine, Schnaps, Pesto und Südtiroler Spezialitäten finden Sie an den Feinkostständen.

In den “LebendigenWerkstätten” können Sie den Kunsthandwerkern bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen, z. B. dem Bürstenbinder Volker Kees, Karin Dehmel mit echtem Handdruck auf Stoffen oder dem Holzbildhauermeister Hans-Joachim Seitfudem.

Highlights für Kinder: In ihrer blauen Zauberjurte sorgt Daniela Tax mit beliebten bildreichen Märchen und Geschichten für spannende Unterhaltung und Mitmachtheater. Darüber hinaus können die kleinen Besucher auf einem großzügigen Spielgelände eine tolle Zeit haben und aufregende Abenteuer erleben.

Und: Wer auf der Suche nach einem besonderen Ausflugsziel an Christi Himmelfahrt/Vatertag ist: Wie wär`s mit einem Besuch unseres Bergmarktes verbunden mit einer Radltour oder Wanderung mit Familie, Freunden oder Bekannten? Der Eintritt ist frei.

Öffnungszeiten: Do. -Sa. 11.00 bis 19.00 Uhr, So. 11.00 bis 18.00 Uhr

Kreut 1 vor der Kreutalm, 82439 Kreut bei Großweil

Info: www.geja-event.de, www.facebook.com/G.E.J.A.event, Telefon 08152 9836984