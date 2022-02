Wunderwelt der Bienen

Großaitingen : Krautgartenstraße, gegenüber der Feuerwehr |

Nach einem kurzen Fußweg erfahren wir am Bienenstand viel über die spannende Lebenswelt der Bienen und ihre vielfältigen Aufgaben in der Natur.



Treffpunkt ist gegenüber der Feuerwehr in der Krautgartenstraße in Großaitingen. Die kostenfreie Veranstaltung ist für Erwachsene und Familien geeignet. Anmeldungen sind bis 28. April per E-Mail an lpv@lra-a.bayern.de oder telefonisch unter 0821/3102-2852 möglich. Weitere Veranstaltungshinweise auf der Homepage www.lpv-landkreis-augsburg.de unter Aktuelles & Infos.