Der Landschaftspflegeverband Landkreis Augsburg e.V. entführt in die „Wunderwelt der Bienen“. Bei ihrem Bienenstand angelangt, verschafft die Imkerin Brigitte Tröndle einen Einblick in die spannende Lebenswelt dieser ökologisch bedeutsamen Insekten und ihre vielfältigen Aufgaben in der Natur.Die Veranstaltung ist kostenfrei und für Erwachsene und Familien gedacht. Bitte Kopfbedeckung mitbringen. Treffpunkt ist in Treffpunkt ist in Großaitingen, Krautgartenstraße (gegenüber der Feuerwehr).per E-Mail: lpv@lra-a.bayern.de oder telefonisch: 0821/3102-2852. Weitere Veranstaltungshinweise sind hier zu finden: www.lpv-landkreis-augsburg.de