MUSIKANTENTREFF auch für Nichtmusiker

Großaitingen : Gasthof Grüner Baum Reinhartshofen

Grüner Baum , Reinhartshofen | Am Sonntag den 03.12.2017 ist es wieder so weit. Wie jeden ersten Sonntag im Monat treffen sich wieder alle die gerne musizieren und singen im "Grünen Baum" in Reinhartshofen (ein Ortsteil von Großaitingen) um gemeinsam einen musikalischen Nachmittag bei Kaffee und schmackhaften Kuchen zu genießen. Kein Eintritt, aber gute Laune sind erwünscht. Selbstverständlich darf auch mitgesungen werden, was unser Egger Ulrich gekonnt versteht zu leiten.Die Geschwister Donderer (Eddi, Monika und Rosamunde) freuen sich auf jeden der gerne singt oder mit einem Instrument ganz zwanglos vorbeikommt, um am Programm mitzuwirken. Hier wird noch Musik ohne Verstärker geboten.Es gibt für die Musiker zwar keine Gage, aber genügend Applaus von den Gästen und eine gute Brotzeit . Also wenn ihr Lust habt, kommt einfach vorbei und schaut was dort alles an Volks- und Heimatmusik geboten wird. An diesem Nachmittag wird bestimmt auch der Nikolaus dort Einkehr halten. Es beginnt um 14:00 Uhr und endet in der Regel um 17:00 Uhr. Doch meist spielt der eine und andere noch mit seiner "Ziach" oder anderem Instrument etwas länger.