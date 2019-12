NICEFIELD - Musica española y latin

moderne " Musica Española y Latin"Faszinierend * Einzigartig * Berührend * Mitreißend *So präsentierenSusanna Nicefield (Gesang)y (und) Andreas Nicefield (Gesang/Gitarre)gemeinsam mit IhrerBAND "NICEFIELD"völlig unkonventionell, spanische und lateinamerikanischeCoversongs und eigene Songs in echter Handarbeit,vereint in einer individuellen Symbiose von Melodie und Rhythmik.Es geht vorrangig darum, warmherzig und subtildie Musik in einem Kreislauf der Gefühlevon Mensch zu Mensch zu transportieren.Es geht dabei um Resonanzen und Energien,sowie darum, wie Freude und Glück,durch die Kraft der Musik, verstärkt werden kann.Tour 2020 "Vamos a cantar"(Lass uns gemeinsam singen)Wir interpretierenspanische und lateinamerikanische WelthitswieGuantanamera, La bamba, El mismo sol, etc.Kontakt unter www.nicefield.eu oder auch unter Mobil 0175-8632161