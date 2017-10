Der Internationale Chor Hildesheim unter Leitung von Dominik Reinhard führt am Sonntag, 22.10.17 ( 17:00 Uhr) die Oper The Fairy Queen in Gronau , KGS, Am Bahnhof 2A, 31028 Gronau/Leine und am Sonntag, 29.10.2017 (17:00) in 31139 Hildesheim, Renataschule, Schlesierstr. 17 auf. Der Eintritt ist frei.

Es spielt das Kammerorchester ad hoc.

Es singen:Susanne und Juliane Lauckner (Sopran)

Ulrike Behrens (Alt)

Rafael Brandenburger (Tenor)

Lorenz Heimbrecht (Bass)