Willy Astor: Pointe of no Return – live beim Stockwerk Sommer

Der gefühlte Enkel von Karl Valentin und Heinz Erhardt ist seit 35 Jahren als Podestsänger unterwegs – von Berlin bis Basel, von Wien bis Westerland. Und in diesen 35 Jahren hat der Wortakrobat, Liedermacher und Ausnahmegitarrist vielfältige Tonjuwelen erschaffen: vom Radkäppchen bis zu seiner Alkoholnummer, vom Fasermacker bis zu „Maschin scho putzt", allein sein „Kindischer Ozean" ist mittlerweile ein Klassiker in jedem Kinder-CD-Regal, sein Sound-Of-Islands-Projekt begeistert jeden Fan von Instrumentalmusik.Dieser Abend besteht aus Humor direkt vom Erzeuger und einem Komödianten, der als ehemaliger Werkzeugmacher sein Mundwerk noch als Handwerk versteht. POINTE OF NO RETURN: das Beste aus dem Einfallsreich. Hingehen ist Schelmpflicht – denn Lachen ist und bleibt systemrelevant!Tickets ab EUR 32,5008142-554466Thomas Breitenfellner