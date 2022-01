Schlagerabend der Extraklasse mit Howard Carpendale, Michelle und Julian David

Eine wahre Sensation für Schlagerfans. Drei Top-Stars der Schlagerszene sorgen für einen unvergesslichen Abend beim Stockwerk Sommer in Gröbenzell.

So eine Stardichte hat Gröbenzell noch nie erlebt. Erleben Sie Howard Carpendale, Michelle und Julian David live auf der Bühne und lassen Sie sich von ihren gefühlvollen Songs und einem Top-Entertainment mitreißen.ist einer der größten Schlagerstars der Welt und sorgt seit Jahrzehnten für ausverkaufte Häuser. Seine einmalige Stimme sorgt für Gänsehaut-Feeling. Seien Sie dabei, wenn es in Gröbenzell heißt: "Hello again!"Mit dabei beim Schlagerabend der Superlative: die einzigartige. Die "kleine" Frau mit der großen Stimme singt über die Liebe und das Leben und entführt ihre Zuhörer mit ihrem Gesang an wunderbare Orte.Mit sensationellem Rahmenprogramm: Der ehemalige Voxxclub-Sängerist mit von der Partie als Moderator und Einheizer. Der deutsche Sänger, Entertainer und Musical-Darsteller ist inzwischen eine feste Größe in der Schlagerbranche. Ein Garant für gute Laune und beste Unterhaltung!Tickets ab EUR 53,5008142-554466Thomas Breitenfellner