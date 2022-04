Rainhard Fendrich: Starkregen live 2022 – Stockwerk Sommer

Mal humorvoll, oft ironisch, gerne melancholisch, manchmal nachdenklich, aber immer authentisch, voller Leidenschaft und vor allem mit Haltung. Rainhard Fendrich - der erfolgreichste Star des Austro-Pop - präsentiert am 28. Juli auf der Stockwerk-Sommer-Bühne sein aktuelles Album "Starkregen".

Inmitten der kritischen Zeitdiagnose überzeugt Fendrich in seinem neuen Album STARKREGEN aber auch durch seine emotionalen Balladen. „Nur die Liebe“ oder das retrospektive „Mein Leben“ werden ohne Zweifel ein Lichtermeer entfachen. Man merkt, er ist an einem Punkt angelangt, an dem es ihm auch wichtig ist, Bilanz zu ziehen nach über 40 Jahren auf der Bühne.Ein ganz besonderer Abend mit neuen Songs und den großen Hits wie "Macho, Macho", "Es lebe der Sport", "Bergwerk" oder "I am from Austria."Veranstalter: Thomas BreitenfellnerTel.: 08142-554466