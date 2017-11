Gröbenzell : Saal im Freizeitzentrum |

Die Adventszeit naht und Mancher möchte sich auf das Fest einstimmen, Geschenke für die Lieben finden oder sich selbst etwas Gutes tun. All das findet sich beim Gröbenzeller Hobbykünstlermarkt am

2. und 3. Dezember 2017 von 10 - 17 Uhr

im Saal des Freizeitheims Gröbenzell, Wildmoosstraße 36

Circa 40 Künstler und Kunsthandwerker bieten Kreatives aus Holz, Keramik, Stoff, Filz, Glas, Papier u.v.m. an ...zeigen Ihnen eine Vielzahl einzigartiger Werke. Sie sind herzlich eingeladen zu schauen, zu genießen und zu kaufen.



Über 25 Jahre hatte sich der Hobbymarkt Gröbenzell, veranstaltet durch das Forum Gröbenzell, fest als Tradition etabliert. Trotz einiger Änderungen - hauptsächlich der Verlegung vom Bürgerhaus ins Sportzentrum - erfreute sich die Veranstaltung regen Interesses. Mit der Auflösung des Forums im Jahr 2016 nahm das herbstlich-vorweihnachtliche Markttreiben dann zunächst ein Ende.

Nun hat sich der IVG Interessenverein Gröbenzell e.V. ein Herz gefasst und organisiert mit Unterstützung einiger ortsansässiger Kunsthandwerker einen neuen Gröbenzeller Kunsthandwerkermarkt in der Tradition des Hobbykünstlermarktes.



Wenn Sie selber künstlerisch tätig sind und Interesse an der Teilnahme haben: Auf der Homepage des Marktes finden Sie Informationen über noch freie Plätze und Anmeldung.

www.hobbykuenstler-groebenzell.de