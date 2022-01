Die Feisten: 2MannSongComedy – live beim Stockwerk Sommer

Mit ihrem neuen Programm „jetzt!" beginnt eine neue Ära für die Träger des deutschen Kleinkunstpreises: Lieder für die Ewigkeit gesellen sich zu ganz frischen feisten Songs der beiden Liedermacher.

Höchste Zeit für die feisten! Schließlich sollte man nicht verpassen, wenn Jungs im besten Alter ihren zweiten Frühling feiern. So wie C und Rainer, die sich seit Äonen kennen und vielleicht genau deshalb jene Momente auf den Punkt bringen können, die unsere moderne Welt so absurd machen.Ob Junggesellenabschiede mit über 50, ewige Arschkriecher oder das verloren gegangene Wild-West-Feeling des Rauchens: Solange die feisten noch Puls haben, wollen sie auch unser Ohr. Und das kann sich kaum satt hören an den Geschichtensongs der beiden Liedermacher. Mit ihrem neuen Programm „jetzt!" beginnt nun eine neue Ära für die Träger des deutschen Kleinkunstpreises. Lieder für die Ewigkeit gesellen sich zu ganz frischen feisten Songs, die uns genau dort abholen, wo wir gerade stehen. Und das nicht irgendwann, sondern jetzt!Tickets ab EUR 29,5008142-554466Thomas Breitenfellner