Die BR-Brettl-Spitzen live beim Stockwerk Sommer

Die BR-Brettl-Spitzen – LIVE: Zum Jubiläum in Gröbenzell gibt es die Stars und Newcomer aus der erfolgreichen Sendung des BR live in einem einzigartigen Programm zu erleben.



Die Brettl-Spitzen spiegeln ein aktuelles musikalisches Lebensgefühl im Freistaat wider und zeigen dieses Gefühl in allen Facetten: traditionsbewusst und heimatverbunden, aber auch jung und unverbraucht sympathisch. Nun gibt es die Stars und Newcomer aus der erfolgreichen Sendung des Bayerischen Fernsehens auch live und in Starbesetzung in Gröbenzell zu erleben.In einer Bayern-Premiere präsentiert Jürgen Kirner die Brettl-Spitzen exklusiv in Gröbenzell. Natürlich spielt die Couplet AG komisch und satirisch auf – und auch solistisch glänzen Frontmann Jürgen Kirner sowie Bianca Bachmann, Bernhard Gruber und Bernhard Filser. Als Gäste aus Oberbayern gibt es die musikalische und gesangliche Urgewalt des Damenquartetts „Auf dSaitn" zu erleben. Sie ziehen stimmgewaltig deftig und sensationell alle Register ihres Könnens. Mit dabei ist auch der grandiose und einzigartige Tobi Boeck, ebenfalls Stammgast in den BR-Brettl-Spitzen. Die Bühne zum Beben bringt außerdem die sensationelle Formation „Die Fexer" aus Berngau. Nicht nur als kleinste Blaskapelle der Welt sind sie einzigartig, auch in Sachen Brettlkunst versetzen sie ihr Publikum in einen wahren Glückszustand.Gemeinsam garantieren die Brettl-Spitzen einen unvergesslichen Abend, bei dem Gröbenzell im Jubiläumssommer gerockt wird. Erstmalig live und exklusiv in Gröbenzell!Tickets ab EUR 29,5008142-554466Thomas Breitenfellner