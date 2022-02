Cagey Strings: Best of Rock'n'Roll & Oldies – Live-Konzert

Gröbenzell : Stockwerk |

It’s Party Time! Zum achten Mal kommen die Cagey Strings ins Stockwerk Gröbenzell. Die Münchner Kultband heizt dem Publikum mit den größten Hits von Elvis, Chuck Berry, Buddy Holly, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis und Little Richard so richtig ein.



Seit 1982 rocken die Cagey Strings nun schon die Bühne, mit 170 Auftritten im Jahr begeistern sie ihr Publikum in Deutschland und weit über diese Grenzen hinaus. Alles wird live gespielt und gesungen, Schlagzeug, Gitarre, Bass und Piano sorgen für den nötigen Beat. Die Cagey Strings sind bekannt aus Funk und Fernsehen. Ob Rock’n’Roll-Klassiker, Oldies oder eigene Hits wie "Heute Nacht" – freuen Sie sich auf vier Stunden fetzige Musik. Mit Tanzfläche: Let’s twist again …



FREIE PLATZWAHL mit Tanzfläche und Teilbestuhlung.



Das Konzert findet unter den am Veranstaltungstag gesetzlich vorgeschriebenen Rahmenbedingungen statt.



Tickets: 26,50 EUR im Kultur-Ticketshop www.kultur-ticketshop.de/cageystrings2022

Veranstalter: Thomas Breitenfellner

Telefonnummer: 08142-554466