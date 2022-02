Axel Hacke: Ein Haus für viele Sommer

Gröbenzell : Stockwerk |

Viel mehr als eine Lesung. Der Bestseller-Autor Axel Hacke liest und erzählt. Aus seinen vielen Büchern und seinen unzähligen Kolumnen. Und aus seinem brandaktuellen Buch „Ein Haus für viele Sommer“ (08.03.2022).



Axel Hackes Lesungen sind Unikate, kein Abend ist wie der andere. Da hockt nicht einer hinter einem Tisch mit Wasserglas und Lampe und trägt aus seinem neuen Buch vor, wie das üblich ist, nein, Hacke sitzt auf einem Stuhl, redet über das Leben, erzählt von seiner Arbeit und hat alles dabei, was er im Leben geschrieben hat, na gut, eine Menge von dem – und das ist sehr viel: tausende Exemplare seiner legendären Kolumnen aus dem Magazin der Süddeutschen Zeitung, darunter auch die ganz aktuellen der vergangenen Monate, dazu einen Stapel von Büchern, das ebenso komische wie verträumte und versponnene Sprachspielbuch „Im Bann des Eichelhechts und andere Geschichten aus Sprachland“ zum Beispiel und selbstverständlich das Allerneueste: „Ein Haus für viele Sommer“, Geschichten aus dem Leben eines Mannes , der mit seiner Familie seit fünfzig Jahren alle Ferien in einem alten und sehr geheimnisvollen Turm in einem italienischen Dorf verbringt. So entsteht jeden Abend ¬(wenn es gut geht, und meistens geht es doch gut) – ein neues kleines Lese-Kunstwerk, in dem die hergebrachten Trennungen von ernst und unterhaltsam nichts bedeuten, weil in so einem Abend alles drin ist, das Heitere, das Philosophische und das brüllend Lustige. Man weiß nur vorher nie so genau: was?



Die Veranstaltung findet unter den am Veranstaltungstag gesetzlich vorgeschriebenen Rahmenbedingungen statt.



Tickets: ab 29,50 EUR im Kultur-Ticketshop www.kultur-ticketshop.de/hacke2022

Veranstalter: Thomas Breitenfellner

Telefonnummer: 08142-554466