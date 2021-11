30. Gröbenzeller Bücherflohmarkt

80.000 Bücher warten auf Käufer

Einlaß nur für 2 G: Geimpfte und Genesene. Die Schutzmaske muss während des Besuches getragen werden. Ob diese Voraussetzungen noch im März gelten, steht zeitnah auf unserer Homepage.

www.groebenzeller-buecherflohmarkt.de

Nach dem Lockdown 2021 soll er wieder stattfinden: der größte und bestsortierte Bücherflohmarkt Bayerns. Die Corona-Schutzmaßnahmen sind:Mehr als 80.000 Bücher sind in der 1.200 qm Dreifachturnhalle aufgebaut. Die Bücher sind in über 200 Kategorien sortiert. Alleine 18 für Belletristik. Diese detaillierte Unterteilung zeichnet den Gröbenzeller Bücherflohmarkt aus und ist ein Grund für die vielen begeisterten Besucher.Alle Bücher sind äußerst günstig, denn die meisten kosten nur zwischen 1 – 3 Euro.Teurere Kostbarkeiten und das Antiquariat findet der Besucher bei den Raritäten im Gymnastikraum.Besuchen Sie denEs lohnt sich auch am Sonntag zu kommen, denn es werden Bücher neu nachgelegt.Sie finden die Kategorien und den Lageplan auf unserer Homepage.Ein großer Schallplatten- DVD und CD-Flohmarkt findet gleichzeitig im Saal des Wildmooszentrums statt. Mehr als 7000 Schallplatten von Klassik bis Pop werden alphabetisch nach Interpreten sortiert angeboten.Anreise: Ein großer Parkplatz steht zur Verfügung. Vom S-Bahnhof Gröbenzell (S3, 20 Min. vom Münchner Hbf. Taktzeiten: 18, 38, 58) 8 Minuten Fußweg. Der Weg ist ausgeschildert.Der gesamte Erlös geht an humanitäre Projekte im In- und Ausland.Mehr Info finden Sie unterundbei instagram und facebook.