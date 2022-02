Gröbenzell : Wildmooshalle |

30. Gröbenzeller Bücherflohmarkt

Verkauf von Büchern, DVDs, CDs und Spielen



am Samstag, 30. Juli 2022 von 10 - 19 Uhr und

am Sonntag, 31. Juli 2022 von 10 - 18 Uhr

in 82194 Gröbenzell, Wildmooshalle, Wildmoosstr. 36



Viele Bücherfreunde haben sich auf den Gröbenzeller Bücherflohmarkt gefreut, der am 5. und 6. März hätte stattfinden sollen. Wegen Corona muss er aber ausfallen. Nun wird ein Ersatz-Bücherflohmarkt angeboten.



Das Angebot wird etwas kleiner sein, aber geordnet nach ca 50 Sachgebieten finden Sie Kinder- und Jugendbücher, Fachbücher, Romane, Krimis, Kochbücher, Reiseliteratur und viele weitere Themen. Die Kategorien, in die die Bücher einsortiert sind, finden Sie auf

www.gröbenzeller –bücherflohmarkt.de



Im Antiquariat und bei den Raritäten lassen sich wahre Kostbarkeiten finden. Und alles äußerst günstig, denn die meisten Bücher kosten nur zwischen 1 – 3 €.

Auch, CDs, DVDs und Spiele warten auf neue Besitzer und kundige Sammler.



Tipp: Besuchen Sie den Bücherflohmarkt auch am Sonntag; da haben Sie mehr Ruhe zum Stöbern und bei dem großen Angebot ist die Auswahl immer noch riesig.



Anreise: Ein großer Parkplatz steht zur Verfügung. Vom S-Bahnhof Gröbenzell (S3, 20 Min. vom Münchner Hbf. Taktzeiten: 18, 38, 58) sind es ca. 8 Minuten zu Fuß zur Wildmooshalle. Der Weg ist ausgeschildert



Der gesamte Erlös geht an humanitäre Projekte in Deutschland und weltweit.



Mehr Info finden Sie unter www.gröbenzeller-bücherflohmarkt.de