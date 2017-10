27. Gröbenzeller Bücherflohmarkt

Gröbenzell : Wildmooshalle |

82194 Gröbenzell: Wildmooshalle

am Samstag, 17. Febr. 2018 von 10 - 17 Uhr und

am Sonntag, 18. Febr. 2018 von 10 - 16 Uhr





Der größte und bestsortierte Bücherflohmarkt Bayerns ist schon lange kein Geheimtip mehr, sondern lockt Buchliebhaber aus ganz Deutschland an.

Mehr als 80.000 Bücher werden in der 1.200 qm großen Dreifachturnhalle aufgebaut. Geordnet in rd. 200 Sachgebiete finden Sie Kinder- und Jugendbücher, Fachbücher, Romane, Krimis, Kochbücher, Reiseliteratur und viele weitere Themen. Und alles äußerst günstig, denn die meisten Bücher kosten nur zwischen 1 – 3 €. Im Antiquariat und bei den Raritäten lassen sich wahre Kostbarkeiten finden.



Wer sich schon vorab informieren will: Die Kategorien, in die die Bücher einsortiert sind und den Lageplan finden Sie auf www.groebenzeller–buecherflohmarkt.de



Ein großer Schallplatten- DVD und CD-Flohmarkt findet gleichzeitig statt. U. a. werden mehr als 7000 Schallplatten von Klassik bis Pop alphabetisch nach Interpreten sortiert angeboten.



Zur Stärkung gibt’s Kaffee und Kuchen in der Cafeteria, wo auch die Raritäten zu finden sind.



Anreise: Ein großer Parkplatz steht zur Verfügung. Autofahrer beachten bitte die geänderte Verkehrsführung während des Bücherflohmarktes. Vom S-Bahnhof Gröbenzell (S3, 20 Min. vom Münchner Hbf. Taktzeiten: 18, 38, 58) sind es ca. 8 Minuten zu Fuß zur Wildmooshalle. Der Weg ist ausgeschildert.



Der gesamte Erlös geht an humanitäre Projekte im In- und Ausland.

Mehr Info finden Sie unter www.groebenzeller-buecherflohmarkt.de