"Herwart" eine Nachlese

Also packte ich meine Kamera ein, um mich an den Brennpunkt des Geschehens zu begeben.Am besten geeignet ist hier in der Region, das Fischerdorf Wieck.Kaum angekommen wartete schon die erste Überraschung, in Form eines gekenterten Segelbootes, auf mich. Am Sperrwerk, welches nicht geschlossen werden mußte, waren bereits die ersten Wellen zu sehen und je näher mich mein Weg der Mole entgegenbrachte, um so heftiger wurde es.Zum Abschluß gibt es noch zu bemerken, daß das Segelboot wieder aufgerichtet wurde und somit sich der Schaden im überschaubaren Berich hielt.größere Schäden wurden in Greifswald weitgehend nicht festgestellt. Personenschäden kamen, soweit bekannt, nicht vor.