Der Blonde Hans

In Mecklenburg Vorpommern, dort "Wo die Ostseewellen trecken an den Strand…" findet jeder einen Ort zur Erholung. Hier gibt es alte und neue Städte, traumhafte Strände auf beliebten Urlaubsinseln, zahlreiche Freizeitangebote, kulturelle Vielfalt und das alles in herrlicher Natur. Besuchen Sie uns doch auch mal und lassen Sie sich von norddeutscher Gastfreundlichkeit verwöhnen. MV tut gut & freut sich auf Ihren Besuch!Bleibt Gesund und Fröhlich !!