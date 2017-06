Ein Großsegler zu Besuch

Es handelte sich dabei um den Großsegler "Artemis" der hier in Greifswald-Wieck Zwischenstation machte. Das wiederum war die beste Gelegenheit , ein paar Aufnahmen von diesem stolzen Segler zu machen. Allerdings haben die Einhörner offensichtlich auch schon Gefallen an der Seefahrt gefunden.Die "Artemis" wurde 1926 in Norwegen als Stahlschiff für den Walfang gebaut und befuhr aus diesem Grund über viele Jahre die Arktis und Antarktis!In den 1950-iger Jahren wurde das Schiff zum Frachtschiff umgebaut und tat seinen Dienst bis in die 1990-iger Jahre.Im Jahr 2001 wurde der 59,0 Meter lange und 7,01 Meter breite Traditionssegler zum Passagierschiff umgebaut und sehr Aufwändig restauriert und unter die Hollandische Flagge gestellt. Im Zuge des Umbaus wurden 16 Kabinen für 39 Passagiere eingebaut und sämtliche technischen Anlagen ausgetauscht.