Lecker und gesundes Essen, leicht gemacht und preiswert

Ein Rezept ist Spitzkohl in Sojacreme - das habe ich gleich probiert.Benötigt werden für 2 Personen:300 - 450g Spitzkohl, fein geschnitten2 kleine Zwiebeln - wir hatten rote Zwiebelnetwas Rapsöl1 EL Paprikapulver150-200ml Sojacreme100ml Gemüsebrühe3 Stiele DillSalz und Pfeffer nach GeschmackDie in feinen geschnittenen Zwiebeln in 1-2 EL Öl glasig dünsten. Den geschnittenen Spitzkohl dazu geben und 3 Min weiter dünsten.Mit Paprikapulver bestreuen, Sojacreme und Brühe dazu geben und 8-10 Min leicht köcheln lassen.Mit Salz und Pfeffer abschmecken.Dill von den Stielen befreien, fein schneiden und zum Schluss untermischen.Es war sehr lecker - auch wenn ich eigentlich keinen Dill mag und ansonsten auch kein Kohlfreund bin. Dies Gericht hat mich aber gelehrt, dass in dem Fall Dill unbedingt dazu gehört und Kohl lecker schmecken kann.Ja, der Spitzkohl hat ganz tolle Eigenschaften:Spitzkohl enthält viele Ballaststoffe, daher gut für die Verdauung.Sehr kalorienarm - 100g = 20 kcalenthält viele Ascorbigen, beim Kochen werden die in Vitamin C umgewandelt.Spitzkohl ist viel zarter als Weißkohl, kann auch für Salate verwendet werden, ebenso eignet er sich für Gemüsepfannen, Suppe, Eintöpfe oder Sauerkraut.Possetiv am Spitzkohl ist auch, dass er preiswert ist.Also was will man mehr?? Gesund - leicht und schnell zubereitet und preiswert.Geeignet bei Nierenschwäche (Niereninsuffizienz) und für Veganer