Heute habe ich ein leckeres, dazu noch gesundes Essen ausprobiert

Drauf gekommen bin ich auf dieses Rezept, da ich die Fernsehesendung im NDR die Fernsehdocs. Sie versuchen mit gezieltem Essen die unterschiedlichsten Krankheiten zu verbessern oder gar zu heilen. Ja, das richtige Essen kann so viel bewirken.Ich möchte ja immer noch auf gesunde Weise einige Kilos verlieren, für mich nicht einfach, viele Versuche brachten nichts. Durch Christian Henze bin ich in eine gute Schiene geraten, er hat das Kochbuch "Schlank geht auch anders" raus gebracht. Hier sind sehr viele kohlehydratarme Rezepte drin, die ganz lecker schmecken. Viele Rezepte habe ich daraus gekocht, mein Mann macht mit. Erste Erfolge kann ich vermelden, muss schon weniger Insulin spritzen.Nun kamen auch die Ernährungsdocs wieder mit neuen Folgen und da ging es ums Abnehmen. Auch die Docs haben viele Rezepte die kohlehydratarm sind und da waren eben diese Haferflockenfrikadellen dabei. Haferflocken sind eh sehr, sehr gesund und ideal für Diabetiker. Probiert es doch mal aus, mein Mann hat einige Male betont, wie lecker dies Essen war und ich konnte nur zustimmen. Preiswert ist es noch dazu.Hier findet ihr das Rezept der Haferflockenfrikadellen Hier in diesem Link findet ihr dies für jedes Problem die passende Ernährung

Schaut doch mal rein - viel Spass und gutes Gelingen.