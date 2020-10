Fenchel - ein tolles Gemüse

Wie hat sich das geändert, denn inzwischen gehört Fenchel mit zu meinem Lieblingsgemüse. Eines Tages wurde mir angeboten, gekochten Fenchel zu probieren, erst schlug ich es aus und schüttelte mich. Meine innere Stimme sagte dann aber, sonst sagst du immer, man sollte es erst probieren bevor man was verurteilt - gedacht getan und dann war ich begeistert. Inzwischen ist bei mir Fenchel immer im Gemüsefach, denn er hält sehr gut und man kann immer etwas abschneiden. Fenchel eignet sich für Salat oder gekocht als Gemüse. Da ich ein Freund von Gemüsepfannen bin, verwende ich Fenchel immer dafür. Mische Fenchel mit Spitzkohl, mit Kürbis, mit Möhren oder für eine ganz bunte Gemüsepfanne, mal ein kleines Stück, mal mehr. Schnippele es in kleine Stücke - in der Pfanne ist es in gute 5Min verzehrfertig.Fenchel - wie vieles Gemüse - ist kalorienarm, das Internet sagt von 19kcal bis 81, was nun genau stimmt, weiß ich nicht - die häufigste Angabe waren um 30kcal. Auch die Vitamine B, C und E stecken im Fenchel – ebenso Folsäure, Eisen, Magnesium und Kalium.Saison ist Mai bis Dezember.Lege euch den Fenchel ans Herz, vielleicht geht es euch ja wie mir :-)