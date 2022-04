Wer viel misst, misst Mist

Durch Zufall bin ich da in eine Geschichte hinein geraten, die man so nicht für möglich hält. Gesucht habe ich eine Hasenform, die ca. 17 cm hoch sein sollte, dann fand ich diese - es steht Größe 19,5cm. Passt, denke ich so für mich.Schon von der Größe des Versandumschlags dachte ich mir, dass der Ausstecher nicht so groß sein kann, nachgemessen - für mich waren es genau 18cm , gemessen von der Unterkante bis oberes Ende des gestreckten Ohres.Form gefällt, Größe passt für mich auch - ich wollte dem Hersteller nur die Info geben, dass er vielleicht besser sein Größenmaß korregiert. Ja, ich bekam eine schnelle und freundliche Antwort, gemessen wird von der unteren linken Ecke bis hin zum rechten Ohr. Für mich also Diagonale.Jetzt stelle ich mir so vor, wenn ich mich so messe und meine Größe diagonal bestimme - so ist der BMI doch gleich viel besser 🤣🤣