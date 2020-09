Wie macht man aus 5 Hühnereier eine Pfanne voll mit vielen Mini-Spiegeleiern ?

1. Zuerst muss man am Abend vorher die Eier in die Tiefkühltruhe legen2. Die Eier in einer Schüssel mit Wasser legen und danach pellen. Sollte ziemlich rasch gehen.3. Die gepellten Eier werden in Scheiben geschnitten.4. Diese Eischeiben in einer Pfanne braten.Die ganze Arbeit sollte zügig geschehen. Ganz zufrieden bin ich noch nicht, werde nächstens weniger Eier nehmen, damit sie mehr Platz in der Pfanne haben. Mir wurde auch klar, dass ganz zügig gearbeitet werden muss, bei 3 Eiern statt 5 ist man natürlich auch schneller fertig. Vor allem das Eiweiß taut schnell auf. Mir hat es trotzdem Freude gemacht und ich werde es bei Gelegenheit wiederholen und hoffe, meine Schwachstellen verbessern zu können. Nett sahs jedenfalls aus.