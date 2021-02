Weiberfasching 2021

Diese Tradition konnte dieses Jahr leider nicht statt finden, Corona hat den Frauen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Vorstandschaft wollte aber uns Frauen zeigen, dass wir in einer Gemeinschaft nicht vergessen sind und so bekamen wir ein närrisches Tütchen nach Hause gebracht mit der Aufforderung, heuer den Weiberfasching selbst zusammen zu bauen nach diesem Motto:In der Tüte könnt ihr das Ergebnis finden,und ihr braucht euch auch gar nicht zu winden,die einzelnen Überraschungen zu nutzen,egal ob zum Schmücken oder zum Verputzen.Als erstes nehmt die Deko rasch zur Handund schmückt damit den Tisch und nicht die Wand.Dann geht zum Bäcker, nehmt den Gutscheinund lst ihn für den Faschingskrapfen ein.In der Ruhe schnabulieren wir ihn dann,egal ob mit oder ohne Mann.Anschließend lasst uns im Geiste zuprosten.Ich fand das eine tolle Idee und grüße zurückmit Alaaf und Helau ! !....hier seht ihr den eingelösten Gutschein plus einen noch dazu gekauft Berliner oder Krapfen wie immer ihr das runde Ding nennt .Anschließend blieben die Folgen nicht aus ..... :-) :-)