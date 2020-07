Kampfsportevent Munich Hall of Honours 2020

Am 19. September findet die 13. Munich Hall of Honour in Grasbrunn bei München statt.Mit dabei sind die Top Kampfsportmeister aus den Ländern, die bereits wieder reisen dürfen.Die Veranstaltung findet gemäß den Richtlinien der Bayer. Staatsregierung in bezug auf COVI 19 statt. Ihr Gesundheit ist uns wichtig.Trotzdem wollen wir uns den Abend nicht vermiesen lassen und die im Mai ausgefallenen Ehrungen durchführen.Tagsüber finden widerum Seminare in verschiedenen Kampfsportarten statt.Mit dabeiGM Juerg Ziegler, CH - GM Super Mack Ferdinand Mack - GM Bernd Höhle - GM Bernie Willems - Mitglieder Österreichisches Karate Damen Team - Sifu Serge Seguin - Silvio Simac , UK und viele mehr!Wer noch Interesse hat bei diesem Spektakel dabei zu sein, der kann mich gerne kontaktieren unter 2020@munichhalloffame.comTageskarten gibt es auch unter