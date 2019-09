Grenzenlose "Viechereien" - oder die "Freiheit" der Globalisierung...

Wildwest in Mecklenburg-Vorpommern.Nicht nur in USA.Vorpommern - Heimat der Cowboyland USA verehrenden Angela Merkel.Falsche Vorbilder?Ein Einzelfall?Mitnichten!!Eine kurze Reminiszenz:Seit DDR-Zeiten mache ich Urlaub in der herrlichen Mark-Brandenburg und Mecklenburg - Vorpommern in der Nähe zur polnischen Grenze an der Oder.Mit der "Wende" 1989 begann die "grenzenlose Freiheit" nach Osteuropa, Asien und die ganze Welt.Wenn ich in Frankfurt/Oder weile, höre, sehe und lese ich unglaublich "freiheitliche Botschaften" der GLOBALISIERUNG.Was heißt GLOBALISIERUNG:Das müßte jetzt aufHerrlich, nicht wahr?Kriminelle Banden aus Osteuropa (siehe auch Viecherei) haben die "grenzenlose Freiheit" wohl falsch verstanden.Es verschwinden nicht nur Vierbeiner, sondern auch komplette Werkstatteinrichtungen, Baufahrzeuge und sonstige "freie Güter."Kleine und mittlere Firmen sind durch solche "Zu(Ab)wendungen" in ihrer Existenz hochgradig bedroht.Täglich "wechseln" Autos oder Autoteile ihre "Besitzer" über die grenzenlose Grenze. Einbrüche in Mehr-und Einfamilienhäuser sind an der Tagesordnung.Gilt nicht in dem von einer Christin regierten Bundesrepublik Deutschland eines der Gebote Gottes:Und was machen die Schäfchen Gottes, die in unser Gottesland eindringen?? ;-))Vorschlag der ratlosen Politiker: Bürger, ihr müßt mehr investieren (wers kann) zum Schutz eures Eigentums.Oder: Wir müssen die Polizei verstärken.Wow! Diesen Slogan hört man schon seit Jahren.Hier werden Symptome, aber keine Ursachen bekämpft!!Es lebe der "globale Fortschritt", es lebe die EU.