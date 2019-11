Das Wort zum Sonntag

Nach der Wahlniederlage in Thüringen sieht der CDU-Politiker (MdB) Norbert Röttgen seine "Diagnose" über den Zustand seiner Partei bestätigt.Die Union ist in einer schweren Krise. Ja, ihre Schnappatmung kann man kaum noch überhören. Und das nicht nur in Thüringen...Die Untersuchung dieser Krise ergab nach Aussage von Röttgen ein völig neues Krankheitsbild :Das klingt wirklich nicht gut. ;-))Das Rezept zur Heilung dieser schweren Krankheit hat "Gesundheitsexperte" Röttgen auch gleich mitgeliefert:Und die (die neuen Köpfe!), jetzt kommt 's !! :Wow, jetzt wird aber rangeklotzt. Aber wie sagt ein Sprichwort :Aber weiter im Text.Die Operation der erkannten Krankheit soll gleich beginnen. So die Aussage des "Chefarztes."Ich hab mal einigedes Operationsteams zur Auswahl eingestellt. Sollten sie nicht ihren Vorstellungen entsprechen, liebe my heimatler, bitte ich um Nachsicht.Aber wir haben ja die Freiheit des Denkens undmuß es ja machen...;-))Charles Darwin)Gestern in den Nachrichten:der selbsternannte Krösus aller Thüringer Mike Mohring (CDU)hat das Gesprächsangebot der Linken zur Bildung einer Koalition abgelehnt.Das habe die Landtagsfraktion der CDU am Mittwoch mehrheitlich beschlossen.Mohring, der Wahlverlierer!! möchte Ministerpräsident von Thüringen werden. Welch eine Borniertheit, Selbstherrlichkeit, Arroganz und Ignoranz gegenüber den Wahlsieger Die Linken. !!Die Regierung der Linken in Koalition mit den Grünen und der SPD hat in den letzten Jahren eine gute Politik zum Wohle der Menschen in Thüringen geleistet. Bei Herrn Mohring geht es nicht um Sachfragen, sondern um Macht und Postionen. Anders ist seine Einstellung zu einer venünftigen Koalition mit den Linken nicht zu erklären !!