Das Wort zum Sonntag

Wie üblich hat in den Statments der Mächtigen der sogenannten "Volksparteien"jeder wieder gewonnen.Das Volk hat unsere Politik bestätigt und uns zur Regierungsbildung aufgerufen.Was für ein Volk ist das in Brandenburg.15,3 Prozent des Volkes hat die CDU gewählt. 27,2 Prozent die SPD.Das sind zusammen nicht mal die Hälfte der mündigen Wähler, also des Volkes.Grandios, diese Volksparteien.In Sachsen sieht es nicht viel anders aus. Die SPD sogar nur 7,9 Prozent. Die CDU mit großen Verlusten auch nur 32 Prozent. Zusammen, na wie viel? Ich sehe, sie können rechnen. Ja, auch weit unter 50 Prozent !In beiden Ländern ist die AfD zweitstärkste Partei. Brandenburg 22,7 Prozent und Sachsen sogar 27,3 Prozent. Gehe es nach dem Willen des Volkes müßte diese Partei an der Regierungsbildung beteiligt werden. Aber wir haben in Deutschland, also auch jetzt in der ehemaligen DDR, eine parlamentarische "Demokratie." Volk ist da auch nicht mehr gefragt. Hier bestimmen die führenden Köpfe der sogenannte Voksparteien, wer mit wem koaliert. Was für eine "Demokratie."...;-))) Hatten wir das nicht schon mal, nur unter anderen Vorzeichen??Als objektiver Beobachter, ich war und bin nie in einer Partei gewesen, muss ich zur Hype gegen die AfD, besonders bei der Journaille und den sogenannten "Volksparteien" sagen: die Partei mag rechte Kräfte haben, aber die Mehrzahl ihrer Wähler kommt aus der bürgerlichen Mitte.Und die sind mündig genug zu wissen, warum sie die AfD wählen.Apropos, da wir grade von rechten Kräften sprechen, gibt es die nicht auch in der Bundeswehr.Haben "Volksparteien" nicht auch einen rechten und linken Flügel. und wie gefährlich sind die? Man darf ja mal fragen ;-)))Oder ist man dann auch ein Rechter?Ich wünsche allen eine gute Woche...