Naturplauderei

Auf meinen abendlichen Reviergängen habe ich ihn gehört.Ein leicht vibrierendes und etwas anschwellendes " u - u - u - u - u - u " drang aus dem tiefen stilen Forst des Schiefergebirges.Zu Gesicht bekam ich ihn aber nicht, denn er ist ein ausgeprägter heimlicher Jäger der Nacht.Nach vielen geduldigen Ansitzen im Morgengrauen habe ich endlich seinen Tageseinstand entdeckt. Tagsüber zieht er sich zum Schlafen in den dunklen Forst zurück.Durch das Fernglas sah ich ihn sitzen, den kleinenVorsichtig habe ich mich genähert. Aus ca. 20m habe ich meine Kamera mit aufgesetztem 300 mm Zoomobjektiv "schußbereit" gemacht. Ich spürte eine freudige Anspannung. Kein störender Laut war aus dem Forst zu hören. Friedliche Stille. Der Kauz vertraute seinem stillen "Örtchen."Beim ersten Blitz aus meiner Kamera schaute der Kleine noch etwas verträumt aus den Augen. Keine Regung. Er konnte mich in meinem Versteck nicht sehen. Nur das Objektiv lugte etwas keckhaft durch die Fichtendeckung. Hat er wirklch nichts gemerkt. Er blieb seelenruhig sitzen. Wer soll auch Interesse haben im tiefen Forst herumzustöbern.Mein Mut stieg. Der Takt meines Herzens wurde immer schneller. Diesen einmaligen Augenblick werde ich wohl nicht mehr so oft erleben. Langsam zoomte ich ihn etwas näher heran. Der Auslöser meiner Kamera machte zwei, drei mal klick. Beim letzten Klick waren seine prachtvollen gelben Augen hellwach. Erstaunt richtete er seine Augen auf das Versteck. Was war das für eine komische "Sonne"?Jetzt war es Zeit, mich zurückzuziehen. Ich wollte nicht weiter in den natürlichen Ablauf dieses kleinen, hübschen Kerl's eingreifen. Vosichtig verließ ich mein Versteck. Aus gebührenden Abstand schaute ich durch das Fernglas. Entwarnung. Das Käuzchen hatte seine Ruhe wieder gefunden.Mit innerer Freude machte ich mich auf dem Weg.Nur wenigen Menschen ist eine unmittelbare Begegnung mit solch einem herrlichen Geschöpf in freier Natur gegeben.Dieser wunderbarer Augenblick wird mir ewig im Gedächtnis bleiben...Für Interessierte - hier die Daten des damals verwendeten analogen Equipments :Spiegelreflexkamera EOS 300V von CanonZoom Objektiv EF 75-300 mm 1:4,5-5,6 III USM von Canon200 ASA Diafilm von FujiDigitalisiert habe ich die Filme mit dem FotoscannerEPSON PERFECTION4180 PHOTODer Rauhfußkauz jagt ausschließlich nachts.Deshalb sind Jagdszenen sehr selten zu fotografieren.Er jagt überwiegend Wühl-und Waldmäuse.Als Höhlenbrüter besiedelt der Kauz Altholzbestände mit Naturhöhlen (z. B. alte Schwarzspechthöhlen).In der Nähe seiner Höhle benötigt er dichte Nadelbäume als Tagesversteck sowie angrenzende Freiflächen (Kahlschläge, Schneisen oder Waldwiesen) zur Beutejagd.Infolge der Intensivierung der Forstwirtschaft sowie das Fällen von Altholzbeständenist der Raufußkauz durch Mangel an geeigneten natürlichen Bruthöhlen gefährdet.Der Brutbestand in Deutschland wird nur noch auf ca. 1000 Paare geschätzt.Durch das Aufhängen von Nistkästen kann das Brutgeschäft unterstützt werden...