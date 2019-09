MYXOS - ein rätselhaftes Lebewesen

In der Ferne ruft der Wiedehopf sein dumpfes" up up up ".Plötzlich eine seltsamevor meinem Füßen.Was ist das?Wer macht so was?Naturfrevler Mensch?Jetzt kann ich das merkwürdige Etwas deutlich erkennen.Die Natur selbst in ihrer unbegrenzten Kreativität hat hier ihre Spur hinterlassen.gehören zu den faszinierendsten und zugleich rätselhaftestenLebewesen, die die Evolution hervorgebracht hat. Sie können mikroskopischklein bis Quadratmeter groß werden.Man findet sie auf feuchten Waldboden und alten, morschen Baumstümpfen.Diesind eine Gemeinschaft eukaryotischer einzelliger Lebewesen,die in ihrer Lebensweise Eigenschaften von Tieren und Pilzen gleichermaßen vereinen,aber zu keiner der beiden Gruppen gehören.Sie sind also keine Pilze.Wenn man das eigenartige Wesen berührt, fällt es sofort zusammen. Es ist sehrempfindlich und in gewisser Weise auch schön.