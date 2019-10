Faszination Licht - ohne Licht keine Farbe

Unterhalb der 380 nm Grenze liegt die für uns unsichtbare Ultraviolettstrahlung, oberhalb 760 nm Wellenlänge beginnt die als Wärme empfundene Infrarotstrahlung.Die Summe der Strahlen bezeichnet man als weißes Licht. Mit Hilfe eines Prismas kann gebündeltes Licht in alle Spektralfarben zerlegt werden.Auf ähnliche Weise erzeugen winzig kleine Wassertropfen in der Luft einen Regenbogen.Die Farbe des Tageslichtes ist sehr vom Wetter abhängig.Die kleinste Wolke am Himmel ändert Helligkeit und Kontrast, Strukturreichtum, Farbe und Charakter des Lichtes.Ein gutes Beispiel ist das Abend-und Morgenrot.Extrem blaues Licht entsteht durch klare Luft und große reflektierende Flächen wie Wasser und Strand, aber auch in der Wüste oder in Landschaften nahe dem Polarkreis.All diese Erscheinungen sind faszinierende Motive in der Landschaftsfotografie.