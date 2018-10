Als es noch RIESEN gab...

Langsam schleicht sich die Sonne über die Wipfel der großen Buchen, Eichen und Ulmen.Menschen flanieren durch eine Parkanlage der Superlative.Der Mensch der Neuzeit sieht sich plötzlich überdimensionalen Geschöpfen gegenüber. Seine Gedanken gehen zurück in eine ferne, untergegangenen Zeit.Ist es Traum oder Wirklichkeit, was der "zivilisierte Mensch" voller Respekt und Staunen vor sich sieht. Ein großes Ungetüm steht lüsternd vor ihm. Er überwindet seine Angst und tippt zaghaft den Riesen mit dem Finger an. Keine Reaktion des Giganten. Kann er auch nicht. Er ist aus Beton und Stahl.Franz Gruß gab den Sauriern in Lebensgröße eine eindrucksvolle Form aus Stahl und Beton. Auf Grund seines großen handwerklichen Können entstanden so lebensecht wirkende Saurier.Heute ist aus dem Garten ein großer Saurierpark geworden.Es gibt bis heute noch keine endgültige Erklärung dafür, warum die Saurier ausgestorben sind.Die einen sagen es war ein Astroideneinschlag. Andere meinen ein Vulkanauspruch mit Kettenreaktion über eine riesige Fläche wäre die Ursache.Fakt ist, sie haben nicht überlebt...In über hunderttausenden von Jahren hat die Evolution den Menschen weiterentwickelt. Und er (der Mensch) hat für Nachwuchs gesorgt - durch die Liebe. Aus dieser Frühzeitperiode der Menschheit hat Franz Gruß ein Liebespaar und Szenen des damaligen täglichen Lebens geschaffen.Nun stehen die Menschen der Neuzeit mit Staunen vor den Geschöpfen einer verblichenen,geheimnisvollen Welt..