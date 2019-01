Vor 75 Jahren - Ende der Blockade von Leningrad (St Petersburg) - Gegen das Vergessen - Der Schmerz sitzt bis heute tief...

Im Herbst 1941 schnitten deutsche Truppen die Dreimillionenstadt Leningrad vom Umland ab.900 Tage lang wurde die Stadt belagert. Ohne Nachschub an Nahrungsmiteln sollten die rund drei Millionen Einwohner verhungern.So hatte es der "Führer" der Deutschen und Oberbefehlshaber der Wehrmacht, Adolf Hitler, befohlen.Gleichzeitig sollte die Stadt durch die Luftstreitkräfte und Artillerie der Deutschen in Schutt und Asche gelegt werden. Welche eine Menschenverachtung und Perversität !!Die Bewohner der Stadt litten während der knapp 900 Tage anhaltenden Blockade entsetzlich.Bereits kurz nach dem Beginn der Blockade begann die Hungersnot. Die verzweifelten Leningrader aßen bald alles, was nur irgendwie genießbar war.Sie kochten Lederwaren aus, streckten Mehl mit Sägespänen und kratzten sogar den Kleister von der Rückseite der Tapeten. Es klingt entsetztlich: Hunde und Katzen, Ratten und Krähen waren Teil ihrer Nahrung !!Dazu kam 1941 noch ein extrem harter Winter mit Temperaturen bis minus 40 Grad. Nach kurzer Zeit waren sämtliche Reserven an Kohle und Öl aufgebraucht. Die letzten Bäume wurden gefällt. Die Einwohner verbrannten ihre Möbel und Bücher, um nicht in ihren eiskalten Wohnungen zu erfrieren.Auf den Straßen brachen erschöpft Menschen tot zusammen. Ein unglaubliches Leid, das man sich gar nicht mehr vorstellen kann !!Die Stadt Leningrad hatte bis zu ihrer Befreiung über 1 Millionen Tote zu beklagen( in Worten: über eine Million !!).Die Truppen der Deutschen leisteten ganze Arbeit.Mit ihren Bomben und Geschossen zielten sie bewusst auf Lagerhäuser, Brotfabriken und Schlachthöfe, um die Hungersnot zu beschleunigen. Außerdem nahmen sie Versorgungsschiffe auf dem Ladogasee und dem Finnischen Meerbusen ins Visier. Eisenbahnzüge und Lastwagen, die von Osten in Richtung See fuhren waren auch Opfer der Fliegerbomben.Jeder, der versuchte, aus der Stadt auszubrechen, wurde erschossen. Auch wenn es sich um Frauen, Kinder oder alte Männer handelte.Das Leid der Überlebenden war unermesslich !!Nach dem Krieg wurde die Befreiung von Leningrad in der Bundesrepublik weitgehend vergessen. Wenn man sich der Blockade überhaupt erinnerte, dann als einer ganz normalen Militäroperation !!In der DDR hingegen war die Leidensgeschichte der Eingeschlossenen weitaus stärker präsent und Unterrichtsstoff in den Schulen.