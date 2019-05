NA SOWAS ;-)))) ! EIN FERNSEHSCHWANK DER NEUZEIT

Sie treffen sich regelmäßig und gerne in ihrem Lieblingscafé, demam See.Nennen wir sie Luise und Erna.Jede der beiden agilen Damen lebt trotz ihres hohen Alters auf gehobenem gesellschaftlichen und fachlichen Niveau :-))), denn beide haben eine Zugangsberechtigung (Auf neudeutsch "Account" genannt) ins weltweite Internet!Sie teilen in einer bekannten Online Zeitung ihre Sorgen, Nöte und auch glückliche Momente mit anderen Leserinnen und Lesern, auch User genannt.Wieder mal sitzen sie gemütlich in ihrem Lieblingscafé.Der Alkohol löst von Stunde zu Stunde ihre sonst zurückhaltenden Zungen. ;-)))"Erna, soll ich Dir mal verraten, was man wieder in meinerfür respeklose, hinterhältige und abscheuliche Dinge über dich erzählt hat?""Halt ein Luise, mein röstfrischer Kaffee wird ganz schal wenn ich solche vestecktendritter Personen über mich hören muß.""Ja, Erna, Ehrlichkeit und Respekt scheinen auf vielen Gebieten verloren gegangen zu sein.Auch wenn ich schon beschwipst bin, kann ich das noch ganz nüchtern feststellen.!" ;-)))" Luise, ich habe aber auch vor einiger Zeit ein anderes, angenehmesbekommen.""Erna, einwie das klingt - ein richtiger, wirklich, man könnte dahinschmelzen.""Ja Luise, hingeschmolzen bin ich auch.Ich habe ein Päck'chen von lieben Mitmenschen bekommen, das war echt voll von wunderbaren Sachen für mich, so dass sich derüber mich schon vor dem Auspacken ergossen hat. :-)))Und jetzt derliebe Luise: auf der Inhaltsliste standen auch Ratschläge und kluge Worte über Gesellschaft, Politik und Kultur, die aber in meinem mir nachgesagten niederen Gehirnmemory schon lange gespeichert waren.Jetzt weiß ich es, liebes Luis'chen, ich bin gar nicht so doooooof, wie mich dieauf Internetseiten glauben machen wollen". :-)))"Oh, Erna, meine Empathie und Sympathie einigen Mitmenschen gegenüber hat ab heute eine ungeahnte Steigerung erfahren".Ein Mensch wähnt manchmal ohne Grund,Der andre sei ein Schweinehund,Und hält für seinen LebensrestAn dieser falschen Meinung fest.Wogegen, gleichfalls unbegründet,Er einen Dritten reizend findet.Und da kein Gegenteil erwiesen,Zeitlebens ehrt und liebt er diesen.Derselbe Mensch wird seinerseits -Und das erst gibt der Sache Reiz -Duch eines blinden Zufalls WaltenFür einen Schweinehund gehalten,Wie immer er auch darauf zielte,Daß man ihn nicht für einen hielte.Und einzig jener auf der Welt,Den selber er für einen hält,Hält ihn hinwiederum für keinen.Ähnlichkeiten mit noch lebenden und schreibenden Personen sind wahrhaftig , wirklich, unwiderstehlich und täuschend rein zufällig.... :-))))