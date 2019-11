N o v e m b e r b l u e s

Die Tage werden kürzer.Düster zieht der Nebel seine Bahn über die Täler.Novemberblues, ein Seelentief versucht die Laune der Menschen zu verdunkeln.Aber es gibt auch Hoffnung.Die Nacht ist kalt, die Sterne funkeln bis tief in das Weltall.Plötzlich legt sich an einem frühen Morgen eine besondere Stimmung über das Gebirge.Das lockt mich in die Natur.Mit meinem kleinen Freund Bolonka Arno mache ich mich auf meinen täglichen Andachtsweg., sie kann ich hören, riechen, sehen und fühlen. Sie ist keine imaginäre Gottheit.Und an diesem Morgen mit all ihrer Schönheit und fantastischer Lichtspiele. Die Farben des Lichts in Symbiose mit dem Wolken und dem schleierhaften Nebel erfreuen die gebeutelte Seele.Und am Abend wird die Dramaturgie durch ein glühendes Finale am Rennsteig in der Nähe meiner Heimatstadt beendet.Ungewöhnliche Tage im November gehen im Gebirge zu Ende...