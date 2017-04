Karfreitag - Kirchgang eines Widerchristen

( in Kirchenkreisen sagt man zu solchen Menschen),versucht er täglich die Zusammenhänge und komplexen Wechselwirkungen in unserer Gesellschaft zu verstehen.Es ist ihm bislang noch nicht gelungen. Was tun, fragt er sich?Gesagt, getan. Am Karfreitag morgen lenkte er seine unchristlichen Schritte zur Kirche, wo diein Form eines Gottesdienstes gefeiert werden.Die Kirche war von Menschen allen Genres gut gefüllt. Da saß der Politiker neben dem Manager und weiter vorne ein Offizier höheren Ranges neben demDer Pfarrer betrat leise und ehrfürchtig den Raum und begab sich gemessenen Schrittes zur Kanzel. In der rechten Hand die Bibel, in der linken Hand ein LichtEr hielt eine schöne Rede.Es soll Frieden herrschen, die Menschen sollen sich achten und lieben. Das Gewissen der Menschen (soweit sie noch eines haben) wurde angesprochen.Ein Psalm nach dem anderen zeigte den Menschen den richtigen Weg. Fort von der Maßlosigkeit, Korruption, Betrug, Hass, Raffgier, Krieg und Unterdrückung.ja die Mieten dürfen nicht mehr steigen, weil sie Rentner und Studenten nicht mehr bezahlen können. Das Leben muß bezahlbar bleiben. Teeküchen und Obdachlose müssen verschwinden...usw., usw.ich darf nicht mehr betrügen, muß meine Steuern ordentlich zum Wohle der Gesellschaft abführen. Nein in die Schweiz werde ich nichts mehr transferrieren...usw., usw.wir müssen Konflikte auf diplomatischen und friedlichen Wege lösen. Kriege sind Verbrechen an der Menschlichkeit...usw., usw.Es ging nachdenklich nach Hause, um in der nächsten Woche das Gleiche zu tun, wie vorher auch...Die Floskeln hören sie jeden Tag, sie mummeln die Menschheit ein... ;-)))))Da fällt dem Widerchristen noch zu guter Letzt über das Erlebte im Gotteshaus ein Mehrzeiler ein:Die Predigt in der Kirche geht wiedereinmal sehr lange. Plötzlich steht einerder Kirchenbesucher auf und geht.ruft ihn der Pfarrer hinterher.antwortete der Gefragte."Da war's noch nicht nötig!"In diesem Sinne wünsche ich allen ein friedliches und fröhliches Osterfest.;-))))