Blume des Jahres 2017

Diese Blume, nämlich der rot blühendeist vom Frühjahr bis zum Sommer ein ästhetischer Begleiter unserer Felder und Wiesen. Wie rote Farbtupfer strahlen die Blüten in der Landschaft. Immer wieder für mich eine freundliche Bereicherung der lieblichen Landschaft des Thüringer Beckens. Die Seele erfreut sich an dieser bunten Malerei der Natur.Derwird aber auch wie viele andere Ackerwildpflanzen durch die Anwendung von Pestiziden immer mehr an den Rand des Aussterbens gedrängt. In den Getreidefeldern ist er nur noch noch wenig zu sehen. Aber auf Feldrändern und Brachflächen hat er ein Ausweichrevier gefunden.Durch den Rückgang der Vielfalt von Ackerpflanzen sind vor allem auch Bestände wie Schmetterlinge, Bienen und andere Insekten stark bedroht. Dies wirkt sich wieder auf die Population unserer heimischen Singvögel aus.Dermit seinen wunderbaren farbigen Blüten gehört schon seit der Steinzeit zu den frohen Begleitern unserer Getreidefelder.